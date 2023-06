Dennree ruft Spinatbratling zurück: Verletzungsgefahr

Wegen möglicher Verletzungsgefahr ruft der Lebensmittelhersteller Dennree vegetarische Spinatbratlinge zurück. Das gilt für sämtliche Chargen des «Gemüsebratlings Spinat, 160 g» mit Mindesthaltbarkeitsdaten vom 3. April bis 26. Juni 2023. Das teilte das Unternehmen am Montag im bayerischen Töpen mit.

Die Bratlinge werden in der Biosupermarktkette Denns und in Naturkostfachmärkten verkauft. Grund für den Rückruf sei der Verdacht auf Metallfremdkörper. «Bei Verzehr des Produktes können Verletzungen nicht ausgeschlossen werden», hieß es in der Mitteilung. Dennree nehme daher vorsorglich die gesamten Chargen zurück.