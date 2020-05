Dennree in Töpen: Antrag auf Amtsenthebung eines Betriebsratsmitglieds

Die Firma Dennree in Töpen will offenbar ein Betriebsratsmitglied loswerden. Das gibt die Gewerkschaft ver.di in einer aktuellen Mitteilung bekannt.

Die Firma hat einen Antrag beim Arbeitsgericht eingereicht. Das kritisiert ver.di aufs Schärfste. Demnach habe Dennree eine Kanzlei beauftragt. In der Mitteilung heißt es, dass engagierte Betriebsratsarbeit im Sinne der Beschäftigten auch mal beim Arbeitgeber anecke. Gewählte Betriebsräte in ihrer Existenz zu bedrohen, offenbare ein zweifelhaftes Demokratieverständnis. Das sagt Paul Lehmann, Gewerkschaftssekretär von ver.di Handel Oberfranken. Die Verhandlung ist am 07.Juli vor dem Amtsgericht Bayreuth.