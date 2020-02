Dennree: Bio läuft weiter richtig gut

Von Töpen bei Hof aus hat sich Dennree zu einem der größten Bio-Händler in Deutschland entwickelt. Mittlerweile gibt es in fast jeder größeren Stadt eine Filiale des zugehörigen Biomarktes Denn’s. Und das Wachstum geht weiter: Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seinen Gewinn nochmal um fast 10% gesteigert. 18 weitere Denn’s-Märkte haben zudem Neueröffnung gefeiert. Deshalb ist auch die Mitarbeiterzahl nochmal stark gestiegen. Dennree hat im zurückliegenden Jahr aber auch eine neue Initiative mit dem Namen Kernkraft? Ja, bitte gegründet. Dabei geht es nicht etwa um Atomenergie, sondern um die ökologische Zucht von Saatgut. In diesem Rahmen hat Dennree gut eine Drittel-Milion Euro an externe Projekte gespendet.