Denkwürdige PK: Fürth-Coach liest sich selbst Fragen vor

In einer denkwürdigen Pressekonferenz der SpVgg Greuther Fürth hat Trainer Alexander Zorniger sich selbst Fragen vorgelesen. Nach dem peinlichen Pokal-Aus beim Viertligisten FC 08 Homburg wollte der 56-Jährige am Donnerstag so einige Dinge klarstellen. So versuchte Zorniger unter anderem zu erklären, warum die SpVgg zum dritten Mal in Serie gegen einen unterklassigen Verein ausgeschieden war.

«Wie kann es sein, dass der FC Bayern zum vierten Mal in Serie nicht über das Viertelfinale hinauskommt?», stellte Zorniger eine Gegenfrage mit Blick auf das Aus der Bayern beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. «Es ist nicht wie Milch einkaufen. Wenn ich in den Supermarkt gehe und Milch einkaufen will, dann krieg ich die auch. Im Fußball ist es ein bisschen anders. Da krieg ich nicht immer alles, was ich will.»

Trotzdem sieht er seinen Club vor dem Auswärtsspiel in der 2. Liga beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gut aufgestellt. «Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind insgesamt auf dem richtigen Weg», sagte er. Vor den Pfälzern hat er großen Respekt. «Sie sind drei Punkte vor uns, aber gefühlt sind sie 14 Punkte vor uns», sagte Zorniger. «Im Verbund mit den Fans und ihrer Spielweise wirkt das gerade richtig gut.»