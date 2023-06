Denkmalschutzmedaille 2023: Auszeichnung für Wunsiedler Felsenkeller

Es muss nicht immer der riesige Dom oder eine Burg aus dem Mittelalter sein: Als Erinnerung an Kultur und Geschichte stehen viel mehr Gebäude unter Denkmalschutz als man auf den ersten Blick erahnen mag. Ein halbes Jahrhundert ist das bayerische Denkmalschutzgesetz jetzt alt – Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume hat in diesem Zuge die Denkmalschutzmedaille 2023 verliehen. Die gabs unter anderem für die Felsenkeller in der Wunsiedler Kellergasse. Die werden ja gerade aufwändig saniert. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek erklärt ihren früheren Nutzen:

…die frühere Nutzung soll nach der Sanierung auch wieder sichtbar und alle Felsenkeller begehbar werden. Zudem überwintern Fledermäuse heute in den Wunsiedler Felsenkellern am Katharinenberg.

Es gab aber auch noch weitere Denkmalschutzmedaillen für die Euroherz-Region: Für die Oberfrankenstiftung, die die Denkmalpflege in Oberfranken fördert und die Revitalisierung der Burganlage Falkenberg im Landkreis Tirschenreuth.