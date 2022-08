Denkmalpreis des Bezirks Oberfranken: Auszeichnung geht nach Hohenberg a. d. Eger

Alte, marode Gebäude müssen nicht immer abgerissen werden. Oftmals bietet sich auch eine Sanierung an. Der oberfränkische Bezirkstagspräsident Henry Schramm hat für Bemühungen um denkmalgeschützte Gebäude den Denkmalpreis ins Leben gerufen. Nun ist er zum ersten Mal verliehen worden. Zu den Preisträgern gehört auch ein Objekt aus der Euroherz-Region, und zwar das ehemalige Forsthaus in Hohenberg a. der Eger. Es war Mitte 2013 praktisch dem Verfall preisgegeben. Doch einer Gruppe Hohenberger Bürger lag das Gebäude so am Herzen, dass sie einen Verein zum Erhalt des Objekts gegründet haben. Er zählt mittlerweile mehr als 100 Mitglieder. Für seinen Einsatz bekommt der Verein nun 5.000 Euro.