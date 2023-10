Denkmal für homosexuelle Opfer der NS-Zeit verwüstet

Ein 45 Jahre alter Mann ist in der Nürnberger Südstadt mit einem Messer angegriffen worden. Die Polizei hat nach dem Angriff (…)

45-Jähriger in Nürnberg mit Messer angegriffen

Verwirrte Frau bedroht andere Frauen mit Messer

Eine Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat, soll in der Nürnberger Innenstadt zwei Frauen in einem Auto (…)