Den besten Freund abgestochen: Landgericht Zwickau verurteilt jungen Mann

Er hat seinen besten Freund abgestochen und getötet. Das Landgericht Zwickau hat jetzt einen jungen Mann verurteilt.

Der Angeklagte hat sich schon länger mit seinem besten Freund gestritten, weil der die Frau des Angeklagten öfter angemacht hat. Die Frau ihrerseits hat diese Versuche zurückgewiesen. Am Tattag, dem 18.10.2019, ist der Freund des Angeklagten dann in deren Wohnung in Plauen gewesen ohne zu wissen, dass sich der Angeklagte auch in der Wohnung aufhielt. Erneut hat der Freund die Frau des Angeklagten angemacht. Als der Angeklagte ihn zur Rede gestellt hat, ist es zum Streit gekommen. Der Freund ist vor die Tür geflohen, wohin ihn der Angeklagte verfolgte. Mit einem Messer hat er seinem besten Freund dann sieben Mal in den Rücken und einmal in den Kopf gestochen. Der Geschädigte ist in der Nähe des Tatorts an den Verletzungen gestorben. Jetzt hat das Landgericht Zwickau den Angeklagten zu 2 Jahren und 6 Monaten Jugendstrafe verurteilt.