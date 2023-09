Demos für besseres Bildungssystem

Mehrere Tausend Menschen haben in München, Würzburg und Erlangen für ein besseres Bildungssystem demonstriert. Die Kundgebungen am Samstag waren Teil einer bundesweiten Kampagne. Das Bündnis hinter den Demonstrationen fordert unter anderem, Kinderbetreuung und Schule zukunftsfähig und inklusiv zu machen, eine Ausbildungsoffensive für pädagogisches Personal, einen Bildungsgipfel «auf Augenhöhe» und mehr Geld für Bildung.

In München kamen nach Angaben der Veranstalter rund 2000 Menschen zur Kundgebung, in Erlangen 600 bis 700 und in Würzburg etwa 500. Die Polizei ging in Erlangen von etwa 500 aus, in Würzburg von 400 Menschen in der Spitze. Für München gab es zunächst keine Schätzung der Polizei.