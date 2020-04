Demonstrieren trotz Versammlungsverbots – Der Dritte Weg darf nicht

Wegen der Corona-Krise sind Versammlungen derzeit nur ausnahmsweise zulässig. Große Gewerkschafts-Demos zum 1. Mai wird es morgen deshalb nicht geben. In Sachsen wollen trotzdem viele Gruppierungen das Datum für Kundgebungen nutzen. In Plauen wurde derweil eine beantragte Aktion der rechtsextremen Kleinstpartei „Der dritte Weg“ abgelehnt. Im vorigen Jahr hatte am 1. Mai ein uniformartiger Aufzug mit Fackeln und Trommeln harsche Kritik ausgelöst. Es war eine Debatte entbrannt, warum der zuständige Vogtlandkreis einen Aufzug in dieser Form zugelassen hatte.