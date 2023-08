Demonstration in Hof: Klimaproteste legen Straßen lahm

Sprechchöre wie „Blechlawinen raus aus den Städten“ auf der einen und genervte und hupende Autofahrer auf der anderen Seite. Das war am Nachmittag in der Hofer Innenstadt zu hören. Grund war eine Demonstration von Fridays for Future und dem Bündnis „Ohne Kerosin nach Bayern“. Rahel Westerhoff von Fridays for Future Hof zeigte sich danach zufrieden:

Die Aktivisten demonstrierten für eine Verkehrswende in Hof. Sie wollen zum Beispiel, dass die Konradsreuther Straße zur Fahrradstraße und die Luitpoldstraße zur Fußgängerzone wird. Aus der Hofer Politik sind Mitglieder der Grünen und Linken bei der Demo mitgelaufen.