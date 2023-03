Demokratie leben und JuKu-Mobil: Neuaufbau des Jugendforums im Landkreis Wunsiedel

Während der Corona-Pandemie sind Schulen und Sporteinrichtungen lange geschlossen gewesen. Junge Menschen hatten also kaum die Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen. Das soll sich jetzt wieder ändern: Das Jugendforum im Landkreis Wunsiedel soll wieder durchstarten. Dafür arbeiten das Bundesprogramm „Demokratie leben“ und das JuKu-Mobil Fichtelgebirge & Hofer Land nun zusammen. Jugendliche aus dem Landkreis sollen sich dabei treffen und gemeinsam Projektideen entwickeln und umsetzen. Das können zum Beispiel verschiedene Feste, Aktionstage, Bildungsfahrten oder Workshops sein. Wer beim Jugendforum im Landkreis Wunsiedel mitmachen will, kann sich bei Andrea Zettel vom JuKu-Mobil melden. Den Kontakt gibt’s auf euroherz.de. Oder ihr kommt zu einem offenen Treffen in Wunsiedel, das ist am 14. April geplant.

Wer beim Jugendforum im Landkreis Wunsiedel mitmachen will, kann sich bei Andrea Zettel vom JuKu-Mobil melden.

Telefon: 0176 66 37 43 75

Mail: andrea.zettel@juku-mobil.de