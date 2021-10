Demografiefeste Kommune: Pilotprojekt für zukunftssichere Kommunen

Viele Regionen in Bayern kämpfen mit sinkenden Bevölkerungszahlen.

Das bayerische Pilotprogramm „Demografiefeste Kommune“ soll Landkreisen, Städten und Gemeinden Hilfsmittel an die Hand geben, um den negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. 10 Kommunen machen bei dem Projekt mit, darunter die Initiative Rodachtal mit mehreren Gemeinden im Landkreis Coburg. Auch der Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz ist dabei. Das Projekt wird vom Freistaat Bayern gefördert. In München überreicht heute (Dienstag, 05.10.) der Finanz- und Heimatminister, Albert Füracker, die Förderbescheide an die teilnehmenden Kommunen. Ziel ist, die gewonnenen Erkenntnisse an alle bayerischen Kommunen weiterzugeben.