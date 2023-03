Demografiefeste Kommune: Online-Plattform im Landkreis Tirschenreuth noch bis Sonntag freigeschaltet

Der ländliche Raum hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Es fehlt meist an der ärztlichen Versorgung, an Busverbindungen und an Einkaufsmöglichkeiten. Der Landkreis Tirschenreuth hat bisher schon zwei Bürgerworkshops veranstaltet, um Lösungen zu finden. Bisher sind schon einige Ideen zusammengekommen. Der Landkreis hat zudem eine digitale Plattform eingerichtet, auf der sich die Menschen weiterhin beteiligen können. In den vergangenen zwei Wochen haben sie das auch schon fleißig gemacht. Der Landkreis sichtet die Eingänge täglich und bindet sie in die Strategie zum Umgang mit dem demografischen Wandel ein. Noch bis Sonntag (5. März) könnt ihr eure Vorschläge auf der Plattform einreichen.