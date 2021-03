Demo in Plauen: Über 600 Menschen gegen Schul- und Kitaschließungen

Coronatests vor dem Friseur- oder Fahrschulbesuch und geschlossene Grundschulen und Kitas, nachdem sie eigentlich schon wieder offen waren: Die Vogtländer_innen sind sauer über die aktuellen Maßnahmen aufgrund der steigenden Infektionszahlen. Die erneuten Schließungen kamen ja ohne große Vorbereitung.

Ihrem Ärger haben vor allem Familien am späten Nachmittag in der Plauener Innenstadt Luft gemacht: Bei einer Demo mit rund 600 Teilnehmer_innen, so die Schätzung der Polizei. Erlaubt waren durch das hohe Infektionsgeschehen eigentlich nur 200 Demonstrant_innen. Angemeldet hatte die Demo der Plauener Verein Colorido, der sich für Demokratie und eine bunte Gesellschaft einsetzt. Die Polizei hat die Demo trotz zu vieler Teilnehmer_innen nicht aufgelöst – Aufforderungen den Platz zu verlassen, haben die Menschen mit Buhrufen quittiert. Teilweise waren auch noch sehr junge Kinder unter den Demonstrant_innen und haben Plakate hochgehalten.