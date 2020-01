Demo in Nürnberg: Auch Landwirte aus der Euroherz-Region dabei

Auf den Straßen kann es heute Morgen wieder zu Behinderungen kommen. Tausende Landwirte wollen in Nürnberg gegen die Agrar- und Umweltpolitik demonstrieren. Auch aus der Euroherz-Region – aus dem Raum Hof sind etwa 50 Traktoren dabei.

In einer Sternfahrt wollen die Bauern mit ihren Traktoren anrollen. Auf der Kundgebung wird unter anderem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sprechen. Kritisiert werden unter anderem die geplante Verschärfung der Düngeverordnung und Auswirkungen des Insektenschutzes. An der Demonstration nehmen auch Landwirte aus Oberfranken teil. Die Traktoren werden in kleineren Gruppen von Viereth-Trunstadt im Landkreis Bamberg nach Nürnberg aufbrechen.