Demo in Hof am Montag: Polizei rechnet mit 120 Personen

Vor allem in Plauen hat es in den letzten Wochen größere Demos gegeben, die sich gegen die derzeitige Politik richten. Tausende Menschen haben dort demonstriert, unter anderem auch mit Russlandfahnen und Fahnen rechter Gruppierungen.

In Hof ist zum Tag der Deutschen Einheit eine Montagsdemonstration in Hof geplant. Hier erwartet die Polizeiinspektion Hof auf Anfrage aber nur 120 Personen. Das auch rechte Gruppierungen aus Sachsen und Thüringen mitmarschieren, erwartet die Polizei nicht, es sei aber auch nicht völlig auszuschließen. Die Polizei plant demnach einen Einsatz mit zusätzlichen Polizeibeamten, heißt es auf Anfrage von Radio Euroherz.