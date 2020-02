Demo gegen Trasse: Seußen wehrt sich protestiert in Selb

Der Landkreis Wunsiedel klagt gegen den geplanten Verlauf der Gleichstromtrasse „SüdOstLink“, die Bürgerinitiative „Seußen wehrt sich“ will auch Gesicht dagegen zeigen und heute demonstrieren.

Die Bürgerinitiative will ein Zeichen gegen den Bau der Trasse mitten durchs Fichtelgebirge setzen. Stattdessen fordert sie, die regionale Energieerzeugung zu stärken. Treffpunkt der Demo ist um 8 Uhr vor der Roland-Dorschner-Halle in Selb. Dort veranstaltet die Bundesnetzagentur heute eine Antragskonferenz. Dabei kann sich die Öffentlichkeit im Genehmigungsverfahren der Planfeststellung beteiligen. Behörden und Vereinigungen können zum Beispiel Hinweise zur vorgeschlagenen Trasse und den Alternativen geben. Am Ende erstellt die Bundesnetzagentur einen sogenannten Untersuchungsrahmen. Darin kann sie zum Beispiel Gutachten für die Genehmigung fordern.