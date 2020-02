Demo gegen SüdOstLink: Gegner formieren sich in Marktredwitz

Erst vergangene Woche sind Gegner der geplanten Stromtrasse SüdOstLink durch die Region auf die Straße gegangen und haben in Selb demonstriert. Dort hat die Bundesnetzagentur eine Veranstaltung gehabt. Auch heute stehen wieder Demos in der Region an.

Heute lädt TenneT ab 15 Uhr zu einem öffentlichen Forum in Marktredwitz ein. Zu diesem sind auch alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Der aktuelle Planungsstand und eigene Beteiligungsmöglichkeiten sind Themen bei dem Forum. Dazu kommen auch Stadtratsmitglieder, wie die Stadt Marktredwitz gegenüber Radio Euroherz bestätigt. Im Anschluss ist das Thema im Stadtrat – Markredwitz überlegt nämlich, sich der Klage des Landkreises Wunsiedel gegen den SüdOstLink anzuschließen. Neben dem Forum haben sich auch Bürgerinitiativen angekündigt, um gegen die Trasse zu demonstrieren.