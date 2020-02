Demo gegen AfD: 300 Menschen vor Hofer Freiheitshalle

Er hat neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Die Tat des 43-jährigen in Hanau hat offenbar einen rechtsextremistischen (…)

Nach der schrecklichen Bluttat von Hanau mit 11 Toten steht Fremdenfeindlichkeit als mögliches Motiv im Raum. In solchen Zeiten will (…)

Berlin (dpa) – Nach dem Anschlag in Hanau hat Bundesinnenminister Horst Seehofer eine stärkere Polizeipräsenz in ganz Deutschland (…)

Schüsse in Hanau: Die Reaktion der Projektstelle gegen Rechts in Bad Alexandersbad

Ein Mann schießt in zwei Shisha-Bars und in einem Kiosk in Hanau um sich und tötet neun Menschen. Die Ermittler vermuten ein (…)