Demo am Perlenradweg: Naturschützer fordern Baustopp zwischen Rehau und Oberkotzau

Es ist das Herzensprojekt des Hofer Landrats Oliver Bär: Der Ausbau der Radwege. Deshalb freut er sich, dass es beim Perlenradweg vorangeht:

Die Grünen in Stadt und Landkreis Hof sind aber dagegen. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Rehau und Oberkotzau an der Wojaleite. Der läuft direkt durch ein Naturschutzgebiet. Die Behörde hat erst im Nachgang die Genehmigung erteilt. Der Landesbund für Vogelschutz will, dass die Marktgemeinde den Radweg zurückbaut und auf einen Landwirtschaftsweg verlegt. Die Naturschützer fordern deshalb bis zur rechtlichen Klärung den Baustopp des Perlenradwegs. Dafür wollen sie heute um 16 Uhr demonstrieren. Treffpunkt ist das Summa-Gelände in Oberkotzau.

