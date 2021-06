Demenzkranker verhungert: Ehefrau und Sohn vor Gericht

Würzburg (dpa/lby) – Ein an Alzheimer-Demenz erkrankter Mann wird von seiner Frau und seinem Sohn gepflegt – dennoch (…)

Würzburg (dpa) – Nach der Verurteilung wegen der Gewährung von Kirchenasyl in Unterfranken ficht neben der angeklagten (…)

Ordensschwester fechtet Kirchenasyl-Urteil an

Nach Ertrinkungstod: Drei Freunde vor Gericht

Weiden (dpa) – Nach dem Ertrinkungstod eines 22 Jahre alten Manns in einem Kanal in Weiden in der Oberpfalz müssen sich drei (…)