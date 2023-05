Demenzfreundliche Apotheke: Spezielle Beratung in vier Apotheken im Hofer Land

Ihr erkennt sie an einem kreisrunden Logo am Eingang. Mittlerweile gibt es schon 40 Apotheken in Oberfranken, die sich als demenzfreundlich bezeichnen dürfen. Vier davon befinden sich im Hofer Land. Darauf weist das Landratsamt hin. Ihr findet sie in Helmbrechts, Schwarzenbach an der Saale und gleich zwei in Hof. Die teilnehmenden Apotheken haben eine dreiteilige Schulung absolviert. Dort finden Menschen mit Demenz und deren Angehörige eine besondere Beratung. Durch die Lotsenfunktion nehmen Betroffene diese Beratungsangebote eher in Anspruch, was wiederum deren Lebensqualität verbessert.