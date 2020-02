Demenz ohne Stress: Buchautorin und Spezialistin in Hof

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist ein schlimmer Moment. Wenn jemand an Demenz erkrankt, dann ist es für manche Angehörigen so, als würde man denjenigen Stück für Stück verlieren. Auch die Rund-um-die-Uhr- Betreuung kann überfordernd sein. Die Demenzspezialistin Sabine Tschainer kommt heute mit ihrem Buch „Demenz ohne Stress“ nach Hof. Sie ist Diplom-Theologin und Diplom-Psycho-Gerontologin. Angehörige, professionell Pflegende und auch Laien können heute um 18 Uhr in der Münch-Ferber-Villa mehr über das Buch und damit auch über das Thema Demenz erfahren.