Demenz: Kurzschulungen im Rahmen der Wochen seelischer Gesundheit

Den Umgang mit Demenz lernen – das ist das Ziel der Kurzschulungen der Gesundheitsregion plus in Stadt und Landkreis Hof. Eine Umfrage der Gesundheitsregion plus hat gezeigt, dass sich besonders pflegende Angehörige im Hofer Land mehr Informationen zur Erkrankung wünschen. Heute um 15 Uhr gibt es deshalb im Rathaus Oberkotzau eine kostenlose Kurzschulung. Kommenden Dienstag ist noch ein Termin um 17 Uhr im Feuerwehrhaus Leupoldsgrün. Die Kurse sind Teil der Wochen der seelischen Gesundheit. Anmelden könnt ihr euch telefonisch bei der Diakonie Hochfranken.

Tel.: 09281 / 837 530 oder per Mail an sozialpsychiatrischerdienst@diakonie-hochfranken.de