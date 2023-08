Demenz-Infoveranstaltung in Wunsiedel: Anmeldung noch heute möglich

Wenn es uns nicht gut geht und wir in irgendeiner Form Hilfe brauchen, dann sagen wir das einfach. Menschen mit Demenz können ihre Anliegen und Bedürfnisse aber oft nicht so gut äußern. Für pflegende Angehörige kann es dann schwierig werden, sich richtig um die Betroffenen zu kümmern. Im Mehrgenerationenhaus Wunsiedel findet am Freitag (04.08.) eine Infoveranstaltung zum Thema „Kommunikation mit Menschen mit Demenz“ statt. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Wer dabei sein möchte kann sich noch heute dafür anmelden. Das geht telefonisch unter folgenden Nummern: 09287 / 994040 oder 0176 199 42 611 oder 09232 / 602 107 oder per Mail an: mgh@wunsiedel.de