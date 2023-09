Demenz frühzeitig erkennen: Gedächtnis-Kurztestungen heute in Hof

Die Diagnose Demenz stellt Betroffene und Angehörige oft erstmal vor Herausforderungen. Je früher die Krankheit erkannt wird, desto früher lernen Betroffene, mit den Symptomen umzugehen. Und desto früher können sich Angehörige auch über Unterstützungsmöglichkeiten informieren. Die Gesundheitsregion plus Hofer Land bietet deshalb heute anonyme Screenings in der Leitstelle Pflege Hofer Land an. Das sind Kurztestungen der Gedächtnisleistung. Die sind zwischen 10 und 16 Uhr möglich und dauern nur 15 Minuten. Danach gibt’s noch Beratungsmöglichkeiten.

Anmeldung bitte bei Ute Hopperdietzel, Gesundheitsregion plus Hofer Land unter 09281 57 500 oder per E-Mail an ute.hopperdietzel@leitstelle-pflege.de