Delle in Auto: Polizei sucht Bogenschützen

Hammelburg (dpa/lby) – Ein Auto hat in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) eine Delle abbekommen – mutmaßlich durch einen Pfeil. Eine Anwohnerhin habe am Mittwochabend zunächst einen dumpfen Schlag gehört, später habe man in der Nähe des geparkten Wagens einen Pfeil gefunden, teilte die Polizei mit. Die Beamten halten es für möglich, dass der Schütze das Auto unabsichtlich traf und den Schaden nur fahrlässig verursachte. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Pfeil wurde sichergestellt.

