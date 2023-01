Delegationen aus Bayern reisen zu Benedikt-Trauerfeier

Gläubige und hochrangige Vertreter von Politik, Kirche und Gesellschaft aus ganz Bayern reisen zum Trauergottesdienst für Benedikt XVI. nach Rom, um persönlich Abschied zu nehmen. Aus den sieben Bistümern machen sich Abordnungen auf den Weg. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fliegt mit einer Delegation nach Rom. Unter anderem Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner werden an dem Trauergottesdienst am Donnerstag teilnehmen.

Für das Erzbistum München und Freising, in dem Benedikt von 1977 bis 1982 als Kardinal Joseph Ratzinger Erzbischof war, nimmt Kardinal Reinhard Marx an der Trauerfeier teil. Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer, Passaus Bischof Stefan Oster und Eichstätts Bischof Gregor Maria Hanke reisen nach Angaben der Bistumssprecher ebenfalls an. Aus dem Erzbistum Bamberg reist der zurückgetretene Erzbischof Ludwig Schick an.

Das Bayerische Pilgerbüro hat drei Busse losgeschickt. Auch aus Benedikts Geburtsort Marktl am Inn und aus seinem späterem Wohnort Pentling fahren Gruppen nach Rom. Rund 200 bayerische Gebirgsschützen wollen am Mittwoch aufbrechen, um Benedikt auf seinem letzten Weg zu begleiten. Auch bayerische Trachtler, eine Fahnendelegation und eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr wollen Benedikt die Ehre erweisen.