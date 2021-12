DEL2: Wölfe zu Gast in Kaufbeuren

Keine 48 Stunden nach dem historischen 3:13-Debakel in Ravensburg, steht für die Selber Wölfe in der DEL2 am Abend das Nachholspiel beim ESV Kaufbeuren an. Die bayerischen Schwaben sind derzeit Tabellenzehnter und haben drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. Wölfe-Stürmer Lars Reuß:

Personell steht Trainer Herbert Hohenberger auch heute nur eine Rumpfmannschaft zur Verfügung. Personelle Unterstützung könnte von Kooperationspartner Bietigheim Steelers kommen – bis zu 4 Spieler sind im Gespräch, die müssen aber kurzfristig noch lizenziert werden. Erstes Bully im Allgäu ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.