DEL2: Wölfe zu Gast in Freiburg

In der DEL2 steht für die Selber Wölfe am Abend ein Auswärtsspiel beim EHC Freiburg an. Ob das Spiel wie geplant stattfinden kann, entscheidet sich erst im Laufe des Vormittages – dann steht fest, ob Freiburg eine spielfähige Mannschaft an den Start bringt – hierfür benötigt man mindestens einen Torhüter und neun Feldspieler. Auf die Wölfe hat das keinen großen Einfluss, sagt Verteidiger Lukas Slavetinsky:

Erstes Bully in der „Echte Helden“-Arena in Freiburg ist um 19 Uhr 30 … wenn gespielt wird, könnt ihr in der „Euroherz-Eiszeit“ live dabei sein.