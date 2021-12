Die Selber Wölfe haben sich in der DEL2 für einen couragierten Auftritt bei den Kassel Huskies nicht belohnt. Bis zur 23. Minute (…)

Die Selber Wölfe stecken in der DEL2 derzeit im Tal der Tiefe. In den vergangenen sieben Spielen war nichts zu holen und zuletzt die (…)

Selber Wölfe: Der Glaube an den Klassenerhalt

DEL2: Wölfe fahren als krasser Außenseiter nach Bad Nauheim

Für die Selber Wölfe steht am Abend in der DEL2 ein schweres Auswärtsspiel an. Beim Tabellenzweiten EC Bad Nauheim sind die Wölfe (…)