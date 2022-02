Das nächste Spiel findet am Montag statt – dann kommen die Löwen Frankfurt in die Netzsch-Arena.

Der Negativlauf der Selber Wölfe in der DEL2 hält an. Bei den Ravensburg Towerstars unterlagen die Wölfe am Abend trotz ansprechender Leistung mit 0:1 und kassierten damit die 18. Niederlage in Folge. Erneut verhinderte eine mangelhafte Chancenverwertung ein besseres Ergebnis – trotzdem war Trainer Herbert Hohenberger mit der Leistung seiner Spieler zufrieden:

Das könnte Sie auch interessieren

DEL2: Wölfe gastieren bei den Towerstars

Nach der Spielabsage vom Dienstag sind die Selber Wölfe am Abend in der DEL2 wieder im Einsatz. Beim Tabellendritten in Ravensburg sind (…)

DEL2: Selber Wölfe verlieren in Heilbronn

Die Selber Wölfe haben in der DEL2 die nächste Niederlage kassiert. Nach dem 3:6 bei den Heilbronner Falken wartet die Mannschaft von (…)

Kirchenlamitz: Holzungen für den Artenschutz

Rodung für den Artenschutz. Das hört sich im ersten Moment sehr widersprüchlich an. Am Radweg in der Nähe des Schwimmbads bei (…)

Corona-Update: Viele Neuinfektionen in der Region

Seit gestern können auch Ungeimpfte in Bayern wieder mehr am öffentlichen Leben teilhaben. Für viele Bereiche gilt wieder 3G. Weitere (…)

Unfall in Hof: Auto und Polizeiwagen kollidieren

Normalerweise rufen wir die Polizei, wenn wir in einen Unfall verwickelt sind. Gestern Abend war eine Polizeistreife in Hof selbst in (…)

Erfindungen made in Oberfranken: Jugend forscht und Schüler experimentieren

Die Preisträger des oberfränkischen „Jugend forscht“ Wettbewerbs stehen fest. Auch die Preise für „Schüler (…)