Die Selber Wölfe haben am Abend in der DEL2 bei den Kassel Huskies mit 0:3 verloren. Trotz der Niederlage haben die Wölfe ein gutes Auswärtsspiel gezeigt – sagte auch Trainer Herbert Hohenberger in der Pressekonferenz nach dem Spiel:

In der Hauptrunde haben die Selber Wölfe nun noch zwei Heimspiele vor der Brust – morgen gegen Kaufbeuren und am Montag gegen Bad Tölz. Ernst wird es dann ab dem 16. März – dann beginnen die Playdowns um den Klassenerhalt.