Den Treffer für die Wölfe erzielte Neuzugang Lars Reuß … morgen geht’s direkt weiter, dann steht das Nachhol-Derby gegen die Bayreuth Tigers an. Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30.

Chancenlos waren am Abend die Selber Wölfe in der DEL2. Im Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt hatten die stark ersatzgeschwächten Wölfe der Offensivpower der Hessen nichts entgegenzusetzen. Am Ende unterlagen die Wölfe beim Meisterschafts-Top-Favoriten mit 1:4. Co-Trainer Marc Thumm:

