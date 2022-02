DEL2: Wölfe verlieren Heimspiel gegen Heilbronn

Die Niederlagenserie der Selber Wölfe in der DEL2 geht weiter. Am Abend unterlagen die Wölfe zu Hause gegen die Heilbronner Falken mit 1:3 und kassierten damit die 17. Niederlage in Serie. Trotz vieler hochkarätiger Chancen traf vor knapp 800 Zuschauern nur Brett Thompson. Wölfe-Stürmer Lars Reuß:

Immerhin füllt sich der Wölfe-Kader langsam wieder – nachdem am Freitag schon Hammerbauer und Hechtl ihre Comeback gegeben hatten, standen gestern Vantuch und Walters wieder auf dem Eis. Morgen steht bereits das nächste Heimspiel an – Gegner sind dann die Tölzer Löwen. Nachdem sich große Teile der Mannschaft der Oberbayern noch in Quarantäne befinden, ist noch nicht klar, ob das Spiel auch stattfinden kann. Wir halten euch bei Radio Euroherz auf dem Laufenden.