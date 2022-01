Die Selber Wölfe haben in der DEL2 gegen den EC Bad Nauheim die neunte Niederlage in Serie kassiert. Gegen den Tabellenvierten lieferte die Mannschaft von Herbert Hohenberger aber einen großen Kampf, unterlag am Ende aber mit 1:2. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Miglio in der 38. Minute in Überzahl.

Morgen geht es für die Wölfe in Weißwasser weiter – bei den Lausitzer Füchsen soll der erste Sieg des Jahres unter Dach und Fach gebracht werden.