Nach einer indiskutablen Leistung haben die Selber Wölfe am Abend in der DEL2 das Derby gegen die Bayreuth Tigers mit 4:6 verloren. Gegen die mit nur zehn Feldspielern angetretenen Gäste waren die Wölfe damit noch gut bedient. Nicht nur die 488 Zuschauer in der Netzsch-Arena waren vom Auftritt ihres Teams maßlos enttäuscht, auch Trainer Herbert Hohenberger:

Am Freitag steht das nächste Spiel an – dann kommen die Tölzer Löwen ins Vorwerk.