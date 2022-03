DEL2: Wölfe starten in Playdowns

Die Selber Wölfe starten am Abend das Unternehmen „Klassenerhalt“. In den Playdowns der DEL2 geht es gegen die Bayreuth Tigers. Gespielt wird nach dem Modus „Best of Seven“ – das heißt: wer zuerst vier Spiele gewonnen hat, hat den Klassenerhalt sicher. Der Verlierer bekommt gegen den Verlierer der Serie zwischen den Tölzer Löwen und den Lausitzer Füchse eine zweite Chance. Darauf wollen sich die Wölfe aber nicht verlassen, sagt Kapitän Florian Ondruschka:

Erstes Bully in Bayreuth ist um 20 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.