DEL2: Wölfe schlagen Löwen

Die Selber Wölfe haben die Hauptrunde der DEL2 mit einem Sieg abgeschlossen. Gegen die Tölzer Löwen setzten sich die Wölfe verdient mit 3:1 durch. Die Tore vor knapp 700 Zuschauern erzielten Leavens, Reuß und Vantuch. Trotz des neunten Saisonsiegs war Trainer Herbert Hohenberger mit der Leistung seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden. Besonders im Abwehrverhalten hat er einige Defizite ausgemacht:

In den Playdowns geht es nun gegen die Bayreuth Tigers um den Klassenerhalt. Die „Best of Seven“-Serie startet am 16. März in Bayreuth. Wer zuerst vier Spiele gewonnen hat, spielt auch in der kommenden Saison in der DEL2 – der Verlierer bekommt gegen den Verlierer der Serie zwischen Bad Tölz und Weißwasser eine zweite Chance.