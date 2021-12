Die Selber Wölfe waren am Abend in der DEL2 erneut chancenlos. Beim ESV Kaufbeuren kassierte der nach wie vor stark ersatzgeschwächte Aufsteiger mit 3:12 die nächste zweistellige Niederlage. Bereits nach 26 Sekunden gerieten die Wölfe in Rückstand – nach dem ersten Drittel stand es 0:6 und das Spiel war gelaufen. Co-Trainer Marc Thumm:

Die Tore für Selb erzielten Aquin, Klughardt und Reuß. Am Freitag stehen sich beide Mannschaften erneut gegenüber – dann allerdings in Selb.