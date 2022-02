DEL2: Wölfe gastieren bei den Towerstars

Nach der Spielabsage vom Dienstag sind die Selber Wölfe am Abend in der DEL2 wieder im Einsatz. Beim Tabellendritten in Ravensburg sind die Wölfe erneut nur krasser Außenseiter. Auch wenn man in den noch ausstehenden neun Hauptrundenspielen den letzten Platz nicht mehr verlassen kann, wird sich die Mannschaft auch bei den Towerstars nicht hängen lassen, verspricht Stürmer Lars Reuß:

Neuzugang Mike Glemser ist erst in der kommenden Woche spielberechtigt – dafür kehrt Richard Gelke nach seiner Corona-Infektion ins Team zurück. Erstes Bully in Ravensburg ist um 20 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.