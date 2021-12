Für die Selber Wölfe steht am Abend in der DEL2 ein schweres Auswärtsspiel an. Beim Tabellenzweiten EC Bad Nauheim sind die Wölfe krasser Außenseiter. Co-Trainer Marc Thumm:

Spielbeginn im Colonel-Knight-Stadion ist um 19 Uhr 30 – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.