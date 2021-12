Zum Jahresabschluss wird es am Abend in der DEL2 noch einmal tierisch: die Selber Wölfe empfangen die Lausitzer Füchse. In die Partie gegen den Tabellenzwölften gehen die Wölfe nach dem Derbysieg in Bayreuth mit viel Selbstvertrauen. Stürmer Lars Reuß freut sich schon auf das Duell mit seinem Ex-Club:

Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.