DEL2: Wölfe empfangen Kaufbeuren

Am Dienstag waren die Selber Wölfe in der DEL2 chancenlos – mit 3:12 zogen sie beim ESV Kaufbeuren den Kürzeren und kassierten innerhalb weniger Tage die zweite zweistellige Niederlage. Heute stehen sich beide Mannschaften erneut gegenüber – dieses mal in Selb. Auch wenn Neuzugang Daniel Schwamberger sein Debüt im Wölfe-Trikot gibt, steht auch heute nur ein Mini-Kader zur Verfügung. Co-Trainer Marc Thumm:

© Mario Wiedel

Brad Ross kehrt nach abgelaufener Sperre in den Kader zurück – zudem werden es Florian Ondruschka, Benedikt Böhringer und Nikita Naumann wieder versuchen.

Selb gegen Kaufbeuren – erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz und Sprade TV berichten live.