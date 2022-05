DEL2: Vorbereitungsprogramm der Selber Wölfe steht

Noch basteln die Verantwortlichen der Selber Wölfe an einer schlagkräftigen Mannschaft für die neue DEL2-Saison. Obwohl in der Netzsch-Arena umfangreiche Baumaßnahmen laufen, steht jetzt das Vorbereitungsprogramm.

Die Netzsch-Arena bekommt unter anderem eine neue Bande und eine LED-Beleuchtung, deshalb wird es in Selb erst Ende August Eis geben. Sergej Waßmiller weicht mit seinem Team für das Eistraining daher ins tschechische Sokolov aus. Dort steht am 19. August gegen den dortigen tschechischen Zweitliga-Klub HC Banik Sokolov auch das erste Vorbereitungsspiel an. Dazu nehmen die Wölfe mit dem Deggendorfer SC, den Eispiraten Crimmitschau und den Herne Miners an einem Turnier in Deggendorf teil, man spielt beim EV Landshut und tritt zweimal gegen die Saale Bulls Halle an. Das erste von zwei Heimspielen in der Vorbereitung findet am 04. September gegen Höchstadt statt.

Die neue DEL2-Saison startet am 16. September.

19.08.2022 HC Banik Sokolov – Selber Wölfe

26.-28.08.2022 Niemeier-Haustechnik-Cup in Deggendorf (Eispiraten Crimmitschau, Deggendorfer SC, Herne Miners)

02.09.2022 EV Landshut – Selber Wölfe

04.09.2022 Selber Wölfe – Höchstadter EC

09.09.2022 Saale Bulls Halle – Selber Wölfe

11.09.2022 Selber Wölfe – Saale Bulls Halle