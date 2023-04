DEL2: Starbulls Rosenheim schaffen den Aufstieg

Derbys sind im Sport oft das Salz in der Suppe. Duelle zwischen den Selber Wölfen und den Blue Devils Weiden wird es in der kommenden DEL2-Saison allerdings nicht geben. Die Oberpfälzer, die die Hauptrunde der Eishockey-Oberliga absolut dominiert hatten, unterlagen gestern in Spiel 4 der Final-Serie bei den Starbulls Rosenheim mit 1:2 nach Verlängerung. Damit entscheiden die Oberbayern den Vergleich mit 3:1-Siegen für sich und sind sportlicher Aufsteiger in die DEL2 sowie nach erfolgreicher Lizenzierung in der kommenden Saison dann auch Gegner der Selber Wölfe. Zweiter neuer Gegner im kommenden Eishockey-Winter ist DEL-Absteiger Bietigheim Steelers.