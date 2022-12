DEL2: Selber Wölfe zu Gast in Ravensburg

Der Marathon für die Eishockey-Cracks der Selber Wölfe geht weiter. Am Abend steht das Auswärtsspiel in Ravensburg an. Bislang gab es in dieser Saison gegen die Towerstars nichts zu holen, doch das soll heute anders werden. An lautstarker Unterstützung wird es den Wölfen nicht fehlen – zum ersten mal seit 2018 fährt wieder ein Sonderzug mit nahezu 600 Fans an Bord. Für den verletzten Michael Bitzer wird wieder Michel Weidekamp das Tor hüten:

Spielbeginn in Ravensburg ist um 20 Uhr … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.