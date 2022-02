Auf die Selber Wölfe wartet am Abend in der DEL2 das nächste Auswärtsspiel. Ob ausgerechnet beim Tabellenzweiten in Frankfurt die Negativserie von 15 Spielen ohne Sieg reißt, ist fraglich. Co-Trainer Marc Thumm:

Personell dürfte sich die Lage nicht entspannen, so dass weiter nur 13 Feldspieler zur Verfügung stehen. Erstes Bully in Frankfurt ist um 19.30 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.