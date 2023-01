Die Selber Wölfe starten in der DEL2 mit zwei Auswärtsspielen ins neue Jahr, bevor am Sonntag dann Aufsteiger Regensburg in die Netzsch-Arena kommt. Heute gastieren die Wölfe bei den Dresdner Eislöwen – Wölfe-Stürmer Marc McNeill:

Nicht mit dabei im Auswärtsspiel beim Tabellenvierten sind heute der gesperrte Kapitän Gelke sowie der verletzte Torhüter Bitzer. Erstes Bully ist um 19 Uhr 30. Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.